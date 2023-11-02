اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

من خير سيناء.. تعرف على فوائد "الحبق" لصحتك

الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:00 ص
من خير سيناء.. تعرف على فوائد "الحبق" لصحتك الحبق
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحبق  من فصائل عشبة الريحان، وهو نبات عطري عشبي  ينمو في عدة مناطق في محافظة شمال سيناء،  وله الكثير من الفوائد الصحية، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كمضادات الأكسدة، ولذا فهو عشب رائع في الحماية من أمراض عديدة وفقا لموقع “clevelandclinic”. 

فوائد الحبق

​- يحمي من تلف الخلايا:

الحبق غني  بمضادات الأكسدة ، والمركبات الطبيعية التي تحمي خلايا الجسم،  فتناوله يحميك من أمراض كثيرة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل العين، والتهاب المفاصل، ولذا يمكنك وضعه مع المشروبات التي تتناولها يوميا.

- يمنع  الإصابة بالسرطان: 

أظهرت العديد من الدراسات قدرة الحبق وزيت الريحان العطري على درء بعض أنواع السرطان، وفي إحدى الدراسات المعملية ، منع الريحان  نمو خلايا سرطان القولون في أنابيب الاختبار.
 وفي دراسة أخرى، وجد العلماء أن مستخلصات أوراق الحبق، لها خصائص مضادة للسرطان، حيث  عاق الريحان قدرة الخلايا السرطانية على النمو والانقسام، مما أدى إلى تدميرها في النهاية.

-يساعد في إدارة ضغط الدم والكوليسترول:

لقد عالج ممارسون الطب الصيني التقليدي أمراض القلب والأوعية الدموية بالريحان لعدة قرون، وأيضا البدو في سيناء، حيث  أظهرت الدراسات  أنه يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الريحان  زيت قد يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية.

- يحسن مستويات السكر في الدم:

أظهرت الدراسات  قدرة الحبق  على إدارة نسبة السكر في الدم، ولاحظ العلماء أن مستخلص الحبق  ساهم في انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم في النماذج المخبرية لمرض السكري. 

-يعزز الصحة النفسية:

تظهر الأبحاث أن تناول الحبق بشكل يومي  يحسن المزاد ويقلل من التوتر والقلق، ويزييد من التركيز.
 






الحبق

العلاج في سيناء

فوائد الحبق

فوائد الحبق لصحتك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة