من خير سيناء.. تعرف على فوائد "الحبق" لصحتك

كتبت فاطمة ياسر

فوائد الحبق ​- يحمي من تلف الخلايا: الحبق غني بمضادات الأكسدة ، والمركبات الطبيعية التي تحمي خلايا الجسم، فتناوله يحميك من أمراض كثيرة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل العين، والتهاب المفاصل، ولذا يمكنك وضعه مع المشروبات التي تتناولها يوميا. - يمنع الإصابة بالسرطان: أظهرت العديد من الدراسات قدرة الحبق وزيت الريحان العطري على درء بعض أنواع السرطان، وفي إحدى الدراسات المعملية ، منع الريحان نمو خلايا سرطان القولون في أنابيب الاختبار. الحبق من فصائل عشبة الريحان، وهو نبات عطري عشبي ينمو في عدة مناطق في محافظة شمال سيناء، وله الكثير من الفوائد الصحية، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كمضادات الأكسدة ، ولذا فهو عشب رائع في الحماية من أمراض عديدة وفقا لموقع “clevelandclinic”.الحبق غني بمضادات الأكسدة ، والمركبات الطبيعية التي تحمي خلايا الجسم، فتناوله يحميك من أمراض كثيرة، كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل العين، والتهاب المفاصل، ولذا يمكنك وضعه مع المشروبات التي تتناولها يوميا.أظهرت العديد من الدراسات قدرة الحبق وزيت الريحان العطري على درء بعض أنواع السرطان، وفي إحدى الدراسات المعملية ، منع الريحان نمو خلايا سرطان القولون في أنابيب الاختبار.