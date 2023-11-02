معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة علاجية بيطرية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور مصطفى سعيد مدير المعهد لإيفاد قافلة علاجية بيطرية إرشادية مجانية على مدار 5 أيام فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى وذلك لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر إحتياجاً ، خاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أهمية العمل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية ، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مدحت رمزى، مدير عام الطب البيطرى، أن تنظيم هذه القافلة يأتى ضمن برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين ، والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السادسة، ويشارك فى القافلة معاهد بحوث الصحة الحيوانية ، والإنتاج الحيوانى وبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن أعمال القافلة تتضمن تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة ، وكذا تشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية ، والتلقيح الصناعى للأبقار والجاموس ، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج أمراض العجول ، وتجريع الحيوانات ضد الطفليات الداخلية والخارجية ، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفليات ، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربيين ، والإهتمام بالمخلفات الزراعية ، وكيفية الإستفادة منها لتغذية الحيوانات المختلفة ، فضلاً عن عمل خرائط وبائية للأمراض التناسلية وأمراض العجول وإلتهاب الضرع فى رؤوس الماشية .