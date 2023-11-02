مطار العريش يستقبل 66 طائرة شحن نقلت 1600 طن مساعدات لغزة

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى 66 طائرة شحن نقلت 1600 شحنة مساعدات إغاثية متنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن آخر شحنات تم استقبالها أمس شحنة نقلتها طائرة قادمة من الكويت حمولتها 27 طنا مستلزمات طبية و 4 سيارات إسعاف، وطائرة من الاتحاد الأوروبي تابعة لمنظمة الصحة العالمية 45 طنا مستلزمات طبية وأدوية.

ووصلت أولى الطائرات من الأردن يوم 12 أكتوبر الماضى، والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، والطائرات كان فى استقبالها الهلال الأحمر المصرى، وعدد من سفراء الدول فى القاهرة.

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، اطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، ايطاليا، الدنمارك.



