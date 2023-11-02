مستشفيات خرجت عن الخدمة فى غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلى.. بالأسماء

كتب أحمد جمعة

كشف مكتب الاعلام الحكومي في غزة، الخميس، عن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي وهي المستشفى التركى، مستشفى بيت حانون، مستشفى الوفاء، مستشفى الخدمة العامة، مستشفى أصدقاء المريض، مستشفى الكرامة، مستشفى حيفا، مستشفى الدولي للعيون، مستشفى مسلم التخصصي، مستشفى الدرة، مستشفى حمد، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى سان جون، مستشفى الحياة، مستشفى يافا، بالإضافة لـ 32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية.

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فى عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، تهاوى قطاع الصحة فى قطاع غزة المُحاصر من قبل إسرائيل حتى أن العديد من أطباء القطاع أجروا فى الأيام الأخيرة جراحات دون مخدر، نظرًا لنقص الإمدادات الطبية الأساسية والوقود.

وسلطت الصحيفة الضوء - في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - على معاناة أطباء مستشفى "ناصر" في خان يونس بجنوب غزة، وأكدت أن مستشفى ناصر الذي يضم 350 سريراً ليس استثناءً .. فبعد ثلاثة أسابيع من القصف الإسرائيلي العنيف، أصبحت الخدمات الطبية في غزة على حافة الهاوية ، لكن الموظفين المنهكين يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتضائلة بسرعة .

وتناولت الصحيفة - في تقريرها - قصة علاج عمر أحمد، 25 عامًا والذي أصيب في غارة إسرائيلية، وذكرت أن قصته تعكس ما يحدث داخل نظام طبي أوشك على الانهيار.. ففي خلال الأيام الخمسة التي قضاها في المستشفى، لم تمر لحظة واحدة دون ألم، كما تم تنظيف حروقه دون مخدر، وتُرك ليتعافى باستخدام مسكنات الألم "التي ليست قوية بما فيه الكفاية".

والغرفة المكتظة التي يتقاسمها أحمد مع خمسة آخرين من ضحايا الحروق الخطيرة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة من اليوم ، وبدون تبريد، جعلته الحرارة يتعرق، مما أدى إلى التهاب جروحه، على حد قوله .. وقال أحمد، الذي كُسرت ساقه في انفجار أثناء محاولته الفرار من شمال غزة، في تصريح خاص للصحيفة:" يطلب المستشفى من الناس المغادرة عندما يتم شفاءهم بنسبة 60 أو 70 بالمائة.. لا أعرف ماذا سأفعل إذا اضطررت للخروج".

وقطعت إسرائيل التيار الكهربائي عن غزة، كما أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفى ناصر منخفض ، ناهيك عن أن الإمدادات الطبية على وشك النفاد.. وكثير من الأحيان يتم إجراء الجراحة دون تخدير روتيني، ووفقًا للأطباء، فإن الأولوية لديهم هي الاحتفاظ بالمخزونات احتياطيًا للحالات الصعبة ، بحسب الصحيفة .