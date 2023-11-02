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مستشار الرئيس الفلسطيني: التهجير القسرى جريمة حرب وتطهير عرقى

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:52 م
مستشار الرئيس الفلسطيني: التهجير القسرى جريمة حرب وتطهير عرقى محمود الهباش
كتب سمير حسنى

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قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحدث في المنطقة من صراع سببه الاحتلال الإسرائيلي، فلو لم يكن هناك احتلال لما كان هناك دماء ولا مآسي ولا ضحايا.

شدد مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، على أن أي تهجير قسرى للفلسطينيين في غزة أو الضفة جريمة من جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة، داعيا إلى وقف فورى وكامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

كما طالب "الهباش" بتوفير كل الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، بعد الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي، معلق بالقول: " هناك عشرات الالاف يبيتون في العراء نتيجة هدم المساكن.

جدد مستشار الرئيس الفلسطيني التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع أساسه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وضمان كل الحقوق المشروعة للفلسطينيين وعلى رأسه حقه في الاستقلال وتقرير المصير.







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