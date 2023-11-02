مستشار الأمن القومى العراقى: قتل الأطفال والدمار فى غزة أمر غير مقبول

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أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجي، أن قتل الأطفال والدمار الذى يحدث فى قطاع غزة أمر غير مقبول.

جاء ذلك خلال استقبال الأعرجى للسفير الفرنسى فى بغداد إيريك شوفاليه، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/.



وبحث الجانبان، آخر مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع على الصعيدين الدولى والإقليمي.



وناقش الجانبان ملفات مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون بين بغداد وباريس فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.



وجدد الأعرجي، التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن سياسة العراق الثابتة هى الابتعاد عن الخلافات مع دول الجوار والسعى لترسيخ مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية فى حل الأزمات.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسى عن أن بلاده تؤكد على مراعاة الجانب الإنسانى فى قطاع غزة، مثمنا جهود الحكومة العراقية فى حماية البعثات العاملة ب‍العراق.