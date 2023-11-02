محطات قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. من حبس المتهمين حتى البراءة

كتب سليم على

أسدلت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، الستار على قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، التى أصدرت حكمها بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة كل المتهمين في القضية لثبوت صحة العقود والتوكيلات.

ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، من الحبس عامين إلى الحكم بالبراءة.



تفاصيل الواقعة بدأت الواقعة باتهام الفنان صبرى عبد المنعم، لأحد الشعراء ومعه 9 آخرين بالنصب عليه، بعد قدم له المتهم الأول المتهمين الـ9 على أنهم ممثلين لإحدى شركات الإستثمار العقارى وأنهم على إستعداد لشراء وحدتين سكنيتين مملوكتين له خاصة وأنه عرضهما للبيع.

تم تحديد موعد بين الطرفين وتم الاتفاق على شراء الوحدات السكنية بمبلغ 36 ألف دولار، وحرروا شيكا بنكيا له بقيمة المبلغ ووقع على عقد بيع الوحدتين، وأصدر توكيلا للمتهمة الأولى ببيع الوحدتين لنفسها وللغير وأودع الشيك فى حسابه فى أحد البنوك لتحصيله.

وفوجئ الفنان صبرى عبد المنعم بعد شهرين بالبنك يخبره أن الشيك مزور وهو ما جعله يقوم بالاتصال بالوسيط ، ليخبره بما حدث ويطلب منه مرافقته للشهاده والابلاغ عن الواقعه، وقام صديقه الذى عرفه على المتهمين بإغلاق هاتفه بعد أن تحصل منه على شيكات مقابل سمسره بمبلغ مليون و800 الف جنيه.

واتهم "عبد المنعم" المتهمين الـ 10 بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وارتكاب وقائع التزوير وقدمتهم النيابه إلى المحاكمه الجنائية .

وكشف دفاع الفنان صبرى عبد المنعم في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه خلال فترة الحبس توفت المتهمة الأولى في محبسها، وتم تحديد جلسة 25 يوليو الماضى لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

وقضت محكمة جنح المقطم بعد رابع جلسة بحبس المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في قضية النصب بالحبس عامين، وتقدم المتهمين بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهما وقبلت المحكمة الاستئناف وبراءة جميع المتهمين.