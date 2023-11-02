محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة الميدانية لمبادرة "تخفيض الأسعار"

بورسعيد - محمد عزام

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، على المتابعة الميدانية لمبادرة" تخفيض الأسعار"، وذلك خلال عقده اجتماع لمتابعة مستجدات سير الأعمال في المبادرة المقامه داخل بازار بورسعيد الجديد.

واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية من الأرز و زيت الطعام بكميات تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على المعرض لشراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل ل 30 %.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات المختصة.

كما استعرض محافظ بورسعيد، سير الأعمال في المنافذ ( السيارات) المتحركة، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية، بالمرور والمتابعة الميدانية لانتظام العمل داخل مهرجان تخفيض الأسعار بالبازار الجديد، وبالمنافذ المتحركة، والتنسيق المتواصل مع المصانع لتوفير كميات تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بصفة مستمرة.

ويبلغ سعر عبوة الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو ب 45 جنيه، وسعر كيلو الأرز 21 جنيه، وكيلو اللحوم البلدي 220 جنيها.