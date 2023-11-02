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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإدارى للمنطقة الصناعية جنوباً

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:59 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإدارى للمنطقة الصناعية جنوباً المحافظ ومدير المنطقة الصناعية
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه  اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
 
وحرص محافظ بورسعيد، على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإداري، للوقوف على مستجدات العمل، موضحاً أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطوراً غير مسبوقا، خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في رفع اسم مصر عاليا في مختلف البلدان. 
 
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية لعبت دور مهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج، وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، وذلك تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.
 
 

 

 







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