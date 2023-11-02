محافظ بنى سويف يتفقد إجراءات تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما فى النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير باخرتين سياحيين ، بعد تعثرهما وشحوطهما في المجرى المائي لنهر النيل،لعدم اتباع تعليمات النقل النهري بالإبحار في المسار المخصص ، حيث كانت الباخرتان في طريقهما إلى القاهرة قادمتين "معاً " من الجنوب وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددى الجنسيات.

وتابع "أيضا" المحافظ الوضع بشكل مستمر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة،والإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة تسيير الباخرة الأولى"مصر"، والتي كان على متنها 39 سائحاً ، حيث تم تنظيم رحلة سياحية لعدد 33 منهم لهرم ميدوم، فيما بقى 6 منهم على الباخرة والتي تم إعادة تعويهما وتصويب مسارها ، استعداداً لاستكمال رحلتها عقب الانتهاء من إجراءات تسيير الباخرة الثانية "موفينبيك دراكم"والتي تحمل على متنها 35 سائحاً متعددي الجنسيات بينهم مصريون ، والتي كانت تسير مع الباخرة الأولى "مصر "في خط سير واحد.

وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلتها الجهات الجهات التنفيذية والأمنية المعنية من المسطحات المائية والري والنقل النهري ، والخاصة بالإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تسيير وتعويم الباخرة الأولى"مصر"وتأمين الأفواج السياحية على متن الباخرتين ،بالتنسيق مع مركز السيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة،مشيراً إلى تكليفه للسكرتير العام المساعد بالتواجد والمتابعة المستمرة حتى تم الانتهاء بشكل كامل من إجراءات تعويم وتسيير الباخرة الثانية ، حيث من المقرر أن تتحرك الباخرتان معاً ، لاستئناف خط سيرهما في طريق عودتهما الى القاهرة.