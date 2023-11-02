محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال التشطيبات النهائية بنادى الهجن والفروسية بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس ، أعمال التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقد أعمال إنشاء القرية التراثية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وتوصيل الكهرباء والبدء في زراعة المنطقة المواجهة لمدخل النادي و تركيب شبكة الري،استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان محافظ الوادى الجديد أعلن عن قرب الانتهاء من إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة 500 فدان استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع والذي يتضمن أيضا افتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى.

وقال المحافظ أنه جرى تنفيذ أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، و إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، ويجرى تنفيذ ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية وكذلك ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.