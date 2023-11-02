محافظ الدقهلية يوافق على فتح سوقين بالسنبلاوين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الدقهلية- شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على فتح 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين، والتي تضم عدد 6 أسواق، لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، مثل "الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض".

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ونهي فهمي مدير الإدارة العامة للعلاقات بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وبدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة .

وأكد "المحافظ"، أننا نسعي من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة علي توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وأوضح "مختار" قائلا نسعي من خلال التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لإقامة مثل هذه الأسواق داخل مدينة المنصورة، باعتبارها عاصمة المحافظة وتضم عدد كبير من المواطنين والمترددين عليها، بالإضافة إلي جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالإضافة إلي المعارض الدائمة التي قامت المحافظة بإنشائها .

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لجهاز الخدمة الوطنية، علي هذه المبادرة لتوفير السلع الاستراتيجية لأبناء مدينة السنبلاوين ، مشيداً بدورهم مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات في العديد من القطاعات الخدمية المختلفة .

والجدير بالذكر، أن مشروع سلسلة الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها بمدينة السنبلاوين، تعد النموذج الأول لها بالدقهلية بتمويل من وزارة التنمية المحلية.