محافظ الجيزة خلال متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية: نستهدف تحسين الخدمات

كتبت – مرام محمد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022- 2023م وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على نسب إنجاز الأعمال، حيث جاء حي جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والإدارة العامة للمرور في صدارة جدول تنفيذ الاعتماد، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات وسرعة تسليم المواقع للشركات المنفذة لبدء الأعمال وتمكينهم من الانتهاء منها وفق الجداول المحددة دون تأخير، مع مراعاة إصدار المستخلصات الخاصة بكافة الأعمال وإدراجها ضمن جدول التنفيذ.

وأكد محافظ الجيزة على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز، مضيفاً للحضور بأن سرعة إنجاز الأعمال من شأنها تحقيق هدف المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الإستدامة من خلال الإلتزام بالمعايير الفنية وتوفير بالوعات صرف مياه الأمطار والإنتهاء من توصيل وتحويل أية مرافق قبل بدء أعمال التطوير للحفاظ على المال العام وتخصيص مهندس مسئول من مديرية الطرق بكل جهة للمتابعة فى هذا الشأن، ومنع أى تعديات قد تلحق الضرر بالأعمال ورصد المخلفات ورفع الإشغالات فوراً ومعاقبة المخالفين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.