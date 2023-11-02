"لعنة أن تكون أبا فى غزة".. أكثر من 3600 طفل استشهدوا خلال 3 أسابيع

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وكالة أسوشيتدبرس على محنة أطفال غزة، والمأساة التى يعيشها كل أب وأم فى القطاع، ما بين من فقد طفله، أو من يخشى على فقدان أحد أبنائه فى ظل العدوان الإسرئيلى الوحشى على القطاع والذى أودى حتى الآن بحياة آلاف الأطفال.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد أكثر من 3600 طفل فلسطينى فى غزة خلال الأيام الـ 25 الأولى فى الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفقا لوزارة الصحة فيه. وتم ضربهم فى غارات جوية وسجقهم بصواريخ وحرقهم بانفجارات وتحطيهم تحت أنقاض المبانى. وكان من بين مواليد جديد وصغار ومن كان يحب القراءة أو يطمح لأن يكون صحفيا، وأطفال ظنوا أنهم سيكونون فى أمان داخل كنيسة.

وأشار التقرير إلى أن حوالى نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أقل من 18 عاما، ويمثل الأطفال 40% من الشهداء فى هذه الحرب. وأظهر تحليل أجرته أسوشيتدبرس لبيانات وزارة الصحة فى غزة الصادرة الأسبوع الماضى أنه حنى 26 أكتوبر الماضى، استشهد 2001 طفلا تحت سن الثانية عشر، بينهم 615 كانوا فى عمر ثلاث سنوات أو أقل.

وقال الكاتب أدم المدهون، وهو يواسى ابنته كنزى البالقة من العمر 4 سنوات فى مستشفى شهداء الأقصى فى مدير دير البلح وسط قطاع غزة: "عندما تدمر المنازل، فإنها تنهار على رؤوس الأطفال". ونجت الطفلة من الغارة الجوية التى مزقت ذراعها اليمنى وكسرت ساقها اليسرى وكسرت جمجمتها.

ووفقا لمنظمة أنقذوا الطفولة، فإن عدد الأطفال الذين قتلوا فى غزة على مدار ثلاث اسابيع فقط أكثر من الذين ماتوا فى كل صراعات العالم مجتمعة على مدار السنوات الثلاثة الماضية. بينما قال المتحدث باسم اليونيسيف أن غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال.

"إنها لعنة أن تكون أبا فى غزة".. هكذا عبر أحمد مدوخ، النجار الذى يعيش فى مدينة غزة عن الماسأة. وكان مدوخ قد فقد ابنته البالغة من العمر 8 سنوات فى قتال استمر أيام فى شهر مايو الماضى.