لبنان: تصعيد للقصف المتبادل عبر الحدود الجنوبية واستخدام مسيرات لأول مرة

أ ش أ

شهد القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى، اليوم/الخميس/، تطورًا نوعيًا مع استخدام الجانب اللبنانى أنواعًا جديدة من الأسلحة من بينها المسيرات الهجومية المحملة بكميات كبيرة من المتفجرات، فيما كثف الجانب الإسرائيلى من قصفه العنيف لمناطق فى القطاعين الشرقى والغربى للحدود الجنوبية اللبنانية مع توسيع دائرة الاستهداف.

وأعلن الجانب اللبناني، استهداف مقر قيادة كتيبة الجيش الإسرائيلي، فى ثكنة زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات، مؤكدًا أن المسيرتين أصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة.



كما شن الجانب اللبنانى هجومًا على 19 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات.



كما نفذت فصائل فلسطينة قصفًا من الأراضى اللبنانية بـ12 صاروخًا لمستوطنة "كريات شمونة" ومحيطها.

وفى المقابل، شن الجانب الإسرائيلى قصفًا مكثفًا استهدف منازل ومزارع بمناطق متفرقة بالجنوب اللبنانى وذلك فى اليوم السادس والعشرين من المواجهات بين الجانبين.