فرنسا: سنرسل حاملة الطائرات “ديكسمو” إلى ساحل قطاع غزة للعمل كمستشفى

وكالات

أعلن وزير الدفاع الفرنسى، سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، إن باريس ستقوم بإرسال حاملة طائرات الهليكوبتر “ديكسمو” إلى ساحل قطاع غزة للعمل كمستشفى.

وأوضح ليكورنو، فى مقابلة مع “فرانس إنفو” من لبنان ،أن “حاملة الطائرات “ديكسمو”، وهي واحدة من ثلاث حاملات طائرات برمائية فرنسية (PHA) بعد “تونير” و”ميسترال”، فى طور التجهيز لتحويلها إلى مستشفى.

ولم يحدد وزير الدفاع الفرنسى متى سيتم إرسال السفينة.

وأوضح الوفد المرافق له، أنه يتم تجهيز السفينة في طولون ويجب أن تكون جاهزة للإبحار “في منتصف نوفمبر تقريبًا”.