وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان الأربعاء - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع.

وتجدد الخارجية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجلة حتى يمكن إيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها على نحو آمن ومستدام وكاف.

واستشهد خمسون شخصا على الأقل أمس في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في غزة حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.