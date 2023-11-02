اليوم السابع
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غلق كلى لمحور المشير باتجاه التسعين.. اعرف التحويلات المرورية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:47 م
غلق كلى لمحور المشير باتجاه التسعين.. اعرف التحويلات المرورية محور الشهيد - أرشيفية
محمود عبد الراضى

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع "المونوريل"، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور المشير طنطاوى للقادم من المشير الغربى تجاه محور التسعين وتحويل حركة المرور يميناً للطريق الفاصل بين مسجد المشير وطيبة روز تجاه الطريق خلف مركز المنارة للمؤتمرات، وسيتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية (ثلاث ساعات ليلاً فقط) بداية من الساعة 2 صباحاً (بعد منتصف الليل) حتى الساعة 5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/11/2023.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.






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