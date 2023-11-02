طريق وحيد لإعادة فتح قضية النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم بعد براءة المتهمين

كتب سليم على

رغم صدور حكم محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل والقضاء ببراءة المتهمين، والذى يعد ثانى درجة من درجات التقاضى، فلم يتبق سوى طريق واحد فقط لإعادة إحياء القضية مرة أخرى.

يقول أكرم مدحت المحامى، أن الحكم الصادر من محكمة مستأنف المقطم ببراءة جميع المتهمين فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم، أصبح نهائيا وغير قابل للطعن عليه من قبل الفنان.

واضاف مدحت، أن السبيل الوحيد لإعادة إحياء القضية، هو أن تتقدم النيابة العامة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض سواء للخطأ في تطبيق القانون أو للثبوت وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور حكم.

بدأت الواقعة باتهام الفنان صبرى عبد المنعم، لأحد الشعراء ومعه 9 آخرين بالنصب عليه، بعد قدم له المتهم الأول المتهمين الـ9 على أنهم ممثلين لإحدى شركات الاستثمار العقارى وأنهم على استعداد لشراء وحدتين سكنيتين مملوكتين له خاصة وأنه عرضهما للبيع.

تم تحديد موعد بين الطرفين وتم الاتفاق على شراء الوحدات السكنية بمبلغ 36 ألف دولار، وحرروا شيكا بنكيا له بقيمة المبلغ ووقع على عقد بيع الوحدتين، وأصدر توكيلا للمتهمة الأولى ببيع الوحدتين لنفسها وللغير وأودع الشيك فى حسابه فى أحد البنوك لتحصيله.

وفوجئ الفنان صبرى عبد المنعم بعد شهرين بالبنك يخبره أن الشيك مزور وهو ما جعله يقوم بالاتصال بالوسيط ، ليخبره بما حدث ويطلب منه مرافقته للشهاده والابلاغ عن الواقعه، وقام صديقه الذى عرفه على المتهمين بإغلاق هاتفه بعد أن تحصل منه على شيكات مقابل سمسره بمبلغ مليون و800 الف جنيه.

واتهم "عبد المنعم" المتهمين الـ 10 بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وارتكاب وقائع التزوير وقدمتهم النيابه إلى المحاكمه الجنائية .

وكشف دفاع الفنان صبرى عبد المنعم في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه خلال فترة الحبس توفت المتهمة الأولى في محبسها، وتم تحديد جلسة 25 يوليو الماضى لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

وقضت محكمة جنح المقطم بعد رابع جلسة بحبس المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في قضية النصب بالحبس عامين، وتقدم المتهمين بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهما وقبلت المحكمة الاستئناف وبراءة جميع المتهمين.