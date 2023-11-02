ضبط 1000 لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود بمدينة دمنهور، أسفرت الحملات عن ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة، تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط مصنع بلاستيك يدار بدون الحصول علي تصريح من هيئة التنمية الصناعية ، وتم التحفظ علي 125 كيلو من المنتج النهائى، وضبط مصنع حلويات يقوم باستخدام اسطوانات غاز كبيره رغم توافر غاز طبيعي بالمنطقة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .