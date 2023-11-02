صورة قائد الكتيبة 53 بجيش الاحتلال الإسرائيلى عقب مقتله فى غزة

كتب أحمد جمعة

تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من القضاء على قائد الكتيبة 53 بجيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد سلمان حبكة، وذلك خلال الاشتباكات العنيفة التي تجري في غزة خلال الساعات الماضية.



מג״ד 53, סא״ל סלמאן חבקה, בן העדה הדרוזית המופלאה, גיבור ישראל, נפל בקרב למען קיום המדינה שלנו.



סלמאן,

נשבעים לעשות הכל לממש את צוואתך - להיות מאוחדים וחזקים🇮🇱 pic.twitter.com/LNMao116Yh — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 2, 2023

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة القائد العسكري الإسرائيلي الذي نجا من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة في الـ 7 أكتوبر الماضي إلا أنه لقى حتفه خلال معارك هي الأعنف مع فصائل المقاومة في غزة.

فيما نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت مقطع مصور لقائد الكتيبة 53 في جيش الاحتلال بعد الإعلان عن مقتله في غزة على يد المقاومة الفلسطينية.





واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى بمقتل ضابط برتبة عقيد ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة فى المعارك بقطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى فى غزة منذ الثلاثاء الماضى إلى 18 قتيلا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.