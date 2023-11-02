شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية غرب الإسكندرية ، حملة مكبرة بقيادة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق الحي، وذلك بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وقام السيد موسي رئيس حي العامرية أول بحضور جميع الإدارات المعنية، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بقرية سند 2 وحارس 3 بالنهضة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بيانها كالتالي:

تنفيذ قرار رقم 378 لسنة 2023 عبارة عن بناء بدون ترخيص علي مساحة نحو 35 م2 تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 لبناء آخر مخالف علي مساحة نحو 70 م2، وإزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن حوائط بسقف جمالون صاج ( مخزن) علي مساحة نحو 150 م 2، وإزالة فورية لحوائط مخالفة علي مساحة نحو 120 م 2، وإزالة فورية لحوائط مخالفة علي مساحة نحو 80 م2.

وأكد الحى على استمرار الحملات قائمة والمتابعة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.