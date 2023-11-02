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زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعى لـ 6 مليارات جنيه

الخميس، 02 نوفمبر 2023 10:39 ص
زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعى لـ 6 مليارات جنيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي  رقم 362 لسنة 2023 بشأن زيادة رأس مال  بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك مبلغ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد قررت  صرف التوزيعات المستحقة علي حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، حيث إن بنك ناصر يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%، حيث سبق توزيع ما قدره 7 %؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف 4 % بداية شهر نوفمبر المقبل.
 
 
 
 






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زيادة مال بنك ناصر الاجتماعى



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