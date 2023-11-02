اليوم السابع
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رفع 120 طن مخلفات وقمامة من شوارع وقرى العامرية ثان بالإسكندرية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 10:54 ص
رفع 120 طن مخلفات وقمامة من شوارع وقرى العامرية ثان بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية، أعمال رفع المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "الناصرية القديمة - منطقة الكنج - النجع الشرقي -شارع الكابلات - السفن - أسفل كوبري العامرية - طريق الكافوري "، ورفع صناديق القمامة من قرية بنجر 3,2,1 بإجمالى 120 طن، ومازلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.

رفع مخلفات بحي العامرية ثان بالإسكندرية
رفع مخلفات بحي العامرية ثان بالإسكندرية

رفع مخلفات وقمامة بحي العامرية ثان بالإسكندرية
رفع مخلفات وقمامة بحي العامرية ثان بالإسكندرية

رفع مخلفات وقمامة بقري العامرية ثان بالإسكندرية
رفع مخلفات وقمامة بقري العامرية ثان بالإسكندرية



 

 







أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

رفع مخلفات وقمامة

مستوى النظافة

حي العامرية ثان

اخبار اليوم




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