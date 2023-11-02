رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر أثبتت مكانتها كمركز لحوار قضايا المياه

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن أسبوع القاهرة للمياه أعاد التركيز على أهمية مصر ودورها في مجال المياه في جنوب المتوسط وافريقيا، خاصة وأن منطقة جنوب المتوسط هي الأكثر معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه جذب الخبراء والاستثمارات اللازمة للتصدي لهذا الوضع، وأثبتت مصر مكانتها كمركز للحوار حول قضايا المياه.

وأضاف السفير في كلمته ظهر اليوم في مؤتمر صحفي علي هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إن أسبوع القاهرة للمياه، يأتي في اطار مخرجات مؤتمر cop 27 ، كما يساهم في مؤتمر cop28 المقبل، مشيرا الي زيادة الاستثمار ات في هذا المجال بمصر مع بدايه العام المقبل، مع التركيز علي ريادة الأعمال من أوروبا ومصر، وان يحظى القطاع الخاص بالفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا مشاركة 26 منظمة دولية تمثل 24 دولة في أسبوع المياه لهذا العام، خلال أكثر من 25 فعالية دولية وإقليمية بحضور أكثر من 2000 شخص.

وأشار السفير إلى أنه تم التركيز خلال أسبوع المياه على الطاقة المتجددة موضحًا الرابط الكبير بين الطاقة والمياه والغذاء، حيث أطلقت مبادرة "نوفي"، حيث تأخذ مصر مركز الطليعة في إرساء هيكل جديد ومبتكر في هذا الإطار، بمساهمة خمسة ملايين يورو من المنح في هذه المبادرة.

واكد برجر التزام الاتحاد الاوربي في مصر، بالاستثمار في مشروعات المياه، بنحو نصف مليار يورو وتوفير 20 ألف فرصة عمل دائمة، ونحو 6 الاف فرصه عمل علي المدي القصير، مشيرا الي انه تم التركيز خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه، بالتعاون مع الكثير من المنظمات والبنوك لتعميق الشراكة في قطاع المياه، وتم التركيز علي انتاج الهيدروجين وتحليه المياه والتأكيد علي وضع البنيه التحتيه اللازمة من اجل انتاج الهيدروجين الاخضر ، وكذلك التركيز علي الطاقة المتجددة حيث تعد مصر بلدا متميز ا لانتاج هذه الطاقة .