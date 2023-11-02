رئيس مدينة الزينية يطالب الشركات المنفذة لمشروع الصرف بسرعة تسليمه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي للمركز والمدينة والهيئة القومية للصرف الصحى، وذلك لمناقشة ما تم الانتهاء منه من الأعمال، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم على المشروعات القومية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مدينة الزينية، على سرعة النهو للمشروع مع التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء منها، وذلك للتجهيز لرصف الطرق الرئيسية بالمركز والقرى، وسرعة البدء فى أعمال الدفع النفقى لعداية السكة الحديد، حيث تم التواصل مع مدير هندسة السكة الحديد بأسوان المهندس عماد ميخائيل، لسرعة إنهاء موقف تصريح تهدئة القطار.

واتفق الحاضرون خلال الاجتماع، على سرعة إنهاء أعمال توصيل خط قطر 250 مم لمسافة 105 متر طرد، وسيب من عمارات الزينية بحرى وحتى محطة رفع الزينية قبلي بتنفيذ المقاولون العرب، وكذلك أعمال توصيل خط طرد 450 مم بطول 70 متر من محطة العشي لمحطة الصعايدة وغرف التهوية المتبقية ، كما تم التنبيه علي الشركات المنفذة بتغطية جميع الغرف لسلامة المواطنين وخاصة ابنائنا طلبة وطالبات المدارس وكبار السن، حيث تم عقد فعاليات الاجتماع بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتير عام المركز، ورؤساء القرى ومدير التخطيط بالمركز، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ للهيئة القومية للصرف الصحى.



إجتماع بالشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحى فى الزينية



رئيس مدينة الزينية يجتمع بالشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحى بالقرى



رئيس مدينة الزينية يجتمع بالشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحى



