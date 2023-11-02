رئيس الوزراء يصدر قرار تجديد تعيين هبة الله الصيرفي نائبا لرئيس إدارة البورصة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4181 لسنة 2023، بتجديد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية،