اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصدر قرار تجديد تعيين هبة الله الصيرفي نائبا لرئيس إدارة البورصة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:03 م
رئيس الوزراء يصدر قرار تجديد تعيين هبة الله الصيرفي نائبا لرئيس إدارة البورصة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4181 لسنة 2023، بتجديد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023.
 
نُشر القرار في الجريدة الرسمية،
 
Capture
 

 







مجلس الوزراء

مدبولي

البورصة المصرية

هبه الله الصيرفي

البورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة