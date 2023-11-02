الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يصدر قرار تجديد تعيين هبة الله الصيرفي نائبا لرئيس إدارة البورصة الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:03 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4181 لسنة 2023، بتجديد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023. نُشر القرار في الجريدة الرسمية، مجلس الوزراء مدبولي البورصة المصرية هبه الله الصيرفي البورصة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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