رئيس الوزراء: مستعدون لإتاحة أراض للتوسع فى إنشاء مدارس كونية بالمحافظات

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أرض القرية الكونية كانت منطقة مهملة، ولكن ما رأيناه اليوم يؤكد مدى نجاح الفكر الذى تتبناه الدولة فى الشراكة بين القطاع العام والخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع رئيس الوزراء قائلا أن الحكومة تهتم بتعظيم الأصول غير المستغلة، موضحا أن الدولة مستعدة لإتاحة الأراضى لإنشاء المدارس الكونية بالمحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن انشاء 5 مدارس وجارى الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية ويبلغ عدد الطلاب حاليا 1000 طالب.

وتابعت فى كلمة لها خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية ، أن الطاقة الاستيعابية فى المرحلة الأولى تصل لـ7 آلاف طالب، مشيره إلي أن هذه المدارس تخدم طبقه كبيرة من المجتمع .

وأوضحت أن هذا المشروع هو الأكبر والأهم فى العائد الاستثمارى على المجتمع .

وقال الدكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم ان رؤية الوزارة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية اولها احترام ملكية الدولة وتأكيد وتأصيل مبدا الشفافية.

وتابع أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع مدارس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا لميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وتشجيع الصناديق الاستثمارية فى التعليم