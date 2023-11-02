خروج 21 مصاب من مستشفى بلطيم المركزي في حادث تصادم أتوبيس دكرنس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور أحمد حورس، مدير مستشفى بلطيم النموذجي، خروج 21 مصاب من مصابي حادث ، تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، وجرى تحويل 2 من المصابين للمستشفى الجامعي بالمنصورة، وحالة كل المصابين مستقرة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أتوبيس فريق نادي دكرنس بمحافظة الدقهلية بسيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مارينا دلتا بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع بالخدمات الأمنية لتيسير الحركة المرورية والوقوف على تفاصيل الحادث.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة نقل الصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج والإسعافات الازمة، وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من محمود صابر، 55 عاما، وأحمد محمد عبده 22 عاما، ومحمد هشام محمد، 16 عاما، والسيد لطيف السيد، 16 عاما، ومحمد تامر رمزي، 17 عاما، وخالد السيد محمد، 28 عاما، ومحمد عبده محمد، 16 عامماً، ومحمد ناصر جاد، 16 عاما، وأحمد منصور، 45 عاما، ومحمد محمود خليفة، 53 عاما، وجمال إبراهيم محمد، 47 عاما، وكريم أحمد متولي، 17 سنة، بإصابات متفرقة، وتم تقديم كافة الإسعافات الازمة، وخرج 21 مصاباً وجرى تحويل 2 منهم لمستشفى جامعة المنصورة.