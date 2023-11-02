اليوم السابع
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حملة توعية بالأزهر فى أسوان حول المبادرة الوطنية ضد البلاستيك

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:12 م
حملة توعية بالأزهر فى أسوان حول المبادرة الوطنية ضد البلاستيك المبادرة الوطنية لأخطار البلاستيك
أسوان – عبد الله صلاح

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نفذ الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان الأزهرية، يوم توعية بمعهد الرتاج الابتدائى الأزهرى، حول المبادرة الوطنية لأخطار البلاستيك وحيد الاستخدام.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، فى بيان صحفى، إن يوم التوعية تناول أخطار البلاستيك وحيد الاستخدام على الصحة العامة للمواطنين، والبيئة وضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابى للتعامل مع البلاستيك.

وأضاف الدكتور أبو كنيز، أنه تم أيضا تناول أهمية السلوك القويم فى التعامل مع المخلفات، وأهمها مخلفات البلاستيك وحيد الاستخدام من منظور دينى، وتم توصيل رسائل للتلاميذ عن الحملة الوطنية "لا للبلاستيك وحيد الاستخدام" لتوصيلها إلى أسرهم ومجتمعهم المحلى، ونفذ يوم التوعية محمد شكرون عضو الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بجانب مسئولى معهد الرتاج الإبتدائى.

وأشار رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، إلى أن التعاون مع منطقة أسوان الأزهرية سواء فى المعاهد أو مناطق الوعظ يتم فى أفضل حالاته وأن هناك تفهم عالى لمنطقة أسوان الأزهرية لمبادرة لا للبلاستيك وأضرارها على الصحة والبيئة، مضيفاً أن الحملة بمحافظة أسوان تنتشر فى كافة القطاعات والمناطق الجغرافية وتستخدم خطاب دينى شبابى لتوصيل المعلومات إلى المجموعات المستهدفة طبقا لخلفياتها الثقافية والمجتمعية.







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