جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 4 من جنوده خلال اشتباكات فى غزة

كتب سمير حسنى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4 جنود خلال اشتباكات بمواقع مختلفة في غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد الجنود القتلى فى غزة منذ الثلاثاء الماضى إلى 19 قتيلا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.