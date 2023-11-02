تنفيذ حملة لإزالة مشروعات المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المنتفعين بأراضى المشروعات الزراعية شملت 15 حالة من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، والتي تستمر طوال شهر نوفمبر 2023؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة، وذلك جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الانذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين "الأفراد والشركات"، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وناشدت المحافظة كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، ووجه بقيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع، وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

كما وجه المحافظ بعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لإتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.