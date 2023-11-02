تكاتف أبناء شمال سيناء فى تقديم الخدمات لمرافقى المصابين الفلسطينيين

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت المستشفيات التى تم نقل مصابين لها، تكاتف من أبناء شمال سيناء لخدمة المرافقين فضلا عن توفير مستلزمات النظافة والدعم النفسى للمصابين ومن يرافقهم.

وقال حجاج فايز الصعيدى مسئول مكتب خدمة المواطنين ب مستشفى العريش العام، إنه تم تخصيص مقر استقبال للمرافقين بمستشفى العريش العام ويقوم فريق من المتطوعين بجهود تكاتفت بها مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم كافة أوجه الخدمة والرعاية لهم من توفير مقر استراحة ووجبات يومية وتخصيص سيارات تنقلهم لمقرات استراحات خصصت لهم، فضلا عن مرافقتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار منصور الرياضى من رموز مدينة بئر العبد الشعبية، إلى أن أهالي المدينة فور وصول الجرحى الفلسطينيين للمستشفى تكاتفوا فى استقبالهم مع الجهات الرسمية، حيث تم توفير أماكن خصصت لضيافه مرافقي المصابين بمقرات استراحات تابعة لمؤسسات اهلية ومساجد والوقوف على كافة احتياجاتهم وما يلزمهم.

وأعلنت صحة شمال سيناء موصلتها رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق إسعاف شمال سيناء وتواجد الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية، وتوافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلن مرفق إسعاف شمال سيناء مواصلة أطقم استقبال الجرحى الفلسطينيين بسيارات إسعاف مجهزة من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرى.