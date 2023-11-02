تفاصيل مبادرة "بشبابها" بالبحيرة لرفع مستوى وعى الشباب وتنمية قدراتهم.. صور

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتكلم عن المبادرات الثقافية التى تستهدف رفع مستوى وعى الشباب المصرى وتنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم لابد أن نذكر مبادرة "بشبابها" التى أطلقتها مؤخرا وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب بهوية وطنية .

وتستهدف المبادرة تنمية الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية التى ترسم ملامح المستقبل وخارطة الطريق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إستراتيجية الدولة المصرية وأهدافها فى ضوء الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تستهدف المبادرة تعزيز روح الإنتماء الوطني والتفاعل مع الشباب والاستماع إلى آراءهم ومطالبهم وأوجه النظر المتعددة وذلك من أجل تمكين الشباب في الحياة السياسية والبرلمانية.

وشهدت مدينة دمنهور بالبحيرة تدشين فعاليات مبادرة "بشبابها" وذلك بمركز المؤتمرات بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية إلى جانب المئات من الشباب بالمراكز والمدن المختلفة.

وتضمنت مبادرة " بشبابها" بالبحيرة مناقشة المشروعات القومية التي تشهدها مصر فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

كما تضمنت المناقشات تأثير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة التى يجرى العمل من خلالها فى 6مراكز تشمل مئات القرى والنجوع النائية التى عانت طويلا من التهميش والنسيان.

وتناولت مبادرة " بشبابها" كيفية تحويل مراكز الشباب بالمدن والقرى المختلفة إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع بداية من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الشباب هم ركيزة أساسية فى المجتمع كما إنهم يمثلون عماد الدولة المصرية وحاضرها ومستقبلها، مشيرة الى تقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوي ثقافة الشباب المصري وتنمية روح المشاركة الإيجابية لديهم والثقة فى النفس وفي القيادة السياسية للنهوض بالبلاد.

وشددت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية مشاركة الشباب فى المبادرات الوطنية، لا سيما التي تهدف إلي تنمية الوعي المجتمعي والسياسي والتي ترتقي بمستوي الفكر لديهم .

فيما أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المبادرات التى تهدف الى تنمية قدرات الشباب ورفع مستوى وعيهم السياسى والاجتماعي، مضيفا أن مبادرة "بشبابها" هى إحدى مبادرات وزارة الشباب والتى تستهدف تنمية الروح الوطنية لدى الشباب والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية من أجل مستقبلهم ، مضيفا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بتنفيذ هذه المبادرات بمشاركة الفئات المستهدفة بمراكز الشباب ويتابع بدقه ما تثمره المناقشات وفاعليات المبادرات لتكون محل دراسة لتنفيذها على أرض الواقع.



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة







مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



مبادرة بشبابها فى البحيرة



