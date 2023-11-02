تعرف على 7 معلومات للحفاظ على طنابير السيارة من التآكل

كتبت : أماني سمير

تعد " طنابير السيارات " جزء مرتبط ارتباطا وثيقا للتحكم في فرامل السيارة، حيث تساعد على إيقاف السيارة في حالة تفادى الاصطدام على الطريق، أو لإيقاف السيارة فى حالة حدوث أى موقف طارئ.

وإليكم 7 معلومات للحفاظ علي الطنابير أطول مدة ممكنة من التآكل:

أولا: يجب عمل الصيانة الدورية حيث يتم الكشف علي حالة الطنابير وتقدير الوقت اللازم لتغييرها ومدي الأمان عند إستعمالها مدة أطول من اللازم.

ثانيا: يجب التقليل من الضغط على فرامل السيارة بعنف أثناء القيادة ومن الأفضل إتباع إرشادات المرور لقيادة أمنة من خلال ترك مسافة بين سيارتك وبين السيارات من حولك لتجنب الفرملة المفاجئة.

ثالثا: يجب غسل السيارة بحذر خاصة بعد السير لمسافات طويلة ويفضل الإنتظار مدة كافية حتي تبرد لبضعة ساعات ، وذلك لأن الطنابير تكون ساخنة وتعرضها للمياه في أثناء الغسل يؤدى لتلفها.

رابعا: ضرورة فحص مستوى زيت الفرامل بشكل منتظم ، ويجب تزويده عندما ينقص بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص دوري لمنظومة الفرامل بالكامل.

خامسا: يجب إختيار نوع الزيت المناسب الذي يتم تزويده لفرامل السيارة ، ويجب أن يكون موصي به لسيارتك من قبل الشركة المصنعة لها أو مطابق لمواصفات الكبح الموصي بها عالميًا.

سادسا: لابد من تجنب الضغط المتواصل على الفرامل ، بالإضافة إلى ضرورة فحص الطنابير بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها .

سابعا: يجب البعد عن خرط طنابير الفرامل أكثر من مرة حتى لا تضعف منظومة الفرامل ، وللحفاظ على الطنابير.