تعرف على خطوات استخراج البطاقة الشخصية × 5 نقاط

وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات لتسهيل عمليات استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين ومن تلك الإجراءات :
1- شراء استمارة بطاقة رقم قومي.
2- كتابة البيانات بشكل صحيح فى الاستمارة والتى تتضمن:
-الأسم رباعى
-اسم الام
-الوظيفة
-العنوان
-اسم الزوجة - إن وجد-
-اسم الأطفال- إن وجد-
3- وضع الأختام لإثبات الوظائف.
4-إحضار أصل بعض الأوراق للاطلاع عليها كقسيمة الزواج أو شهادة ميلاد الأطفال.
5- التوجه لمركز استخراج البطاقات لشخصية لتسليم الاستمارة والتصوير.
6- الحصول على وصل لاستيلام البطاقة الشخصية.
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