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تعرف على خطوات استخراج البطاقة الشخصية × 5 نقاط

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:10 ص
تعرف على خطوات استخراج البطاقة الشخصية × 5 نقاط البطاقة الشخصية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات لتسهيل عمليات استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين ومن تلك الإجراءات : 
 
1- شراء استمارة بطاقة رقم قومي.
 
2- كتابة البيانات بشكل صحيح فى الاستمارة والتى تتضمن:
-الأسم رباعى 
-اسم الام 
-الوظيفة 
-العنوان
-اسم الزوجة - إن وجد- 
-اسم الأطفال- إن وجد- 
 
3- وضع الأختام لإثبات الوظائف.
 
4-إحضار أصل بعض الأوراق للاطلاع عليها كقسيمة الزواج أو شهادة ميلاد الأطفال.
 
5- التوجه لمركز استخراج البطاقات لشخصية لتسليم الاستمارة والتصوير.
 
6- الحصول على وصل لاستيلام البطاقة الشخصية.
 
 
 






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