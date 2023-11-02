تعرف على خطوات استخراج البطاقة الشخصية × 5 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات لتسهيل عمليات استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين ومن تلك الإجراءات :

1- شراء استمارة بطاقة رقم قومي.

2- كتابة البيانات بشكل صحيح فى الاستمارة والتى تتضمن:

-الأسم رباعى

-اسم الام

-الوظيفة

-العنوان

-اسم الزوجة - إن وجد- -اسم الأطفال- إن وجد-

3- وضع الأختام لإثبات الوظائف.

4-إحضار أصل بعض الأوراق للاطلاع عليها كقسيمة الزواج أو شهادة ميلاد الأطفال.

5- التوجه لمركز استخراج البطاقات لشخصية لتسليم الاستمارة والتصوير.

6- الحصول على وصل لاستيلام البطاقة الشخصية.