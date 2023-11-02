تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمى تزوير أختام الذهب وإحالة المتهمين بانتحال صفة للجنايات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس شخصين بتهمة تزوير اختام الذهب، بالجمالية



تزوير قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.



انتخال صفة أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.