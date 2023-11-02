تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمى تزوير أختام الذهب وإحالة المتهمين بانتحال صفة للجنايات

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس شخصين بتهمة تزوير اختام الذهب، بالجمالية
تزويرقررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.
انتخال صفةأحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.
الاتجار في الكيفأدلى صيدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية تفيد استغلاله الصيدلية محل عمله مكانا للإتجار فى العقاقير المخدرة، لافتا إلى تحقيق أرباح مالية كبيرة من تلك التجارة.
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