اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:04 م
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تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمى تزوير أختام الذهب وإحالة المتهمين بانتحال صفة للجنايات

الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:46 م
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمى تزوير أختام الذهب وإحالة المتهمين بانتحال صفة للجنايات ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس شخصين بتهمة تزوير اختام الذهب، بالجمالية
 
 

تزوير 

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

انتخال صفة 

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.

الاتجار في الكيف

أدلى صيدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية تفيد استغلاله الصيدلية محل عمله مكانا للإتجار فى العقاقير المخدرة، لافتا إلى تحقيق أرباح مالية كبيرة من تلك التجارة.

 







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