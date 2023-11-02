اليوم السابع
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بلينكن: نعمل على الوصول إلى حل الدولتين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 07:26 م
بلينكن: نعمل على الوصول إلى حل الدولتين بلينكن
رامى محيى الدين

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن في مؤتمر صحفى عن الأحداث فى غزة: نعمل على الوصول إلى حل الدولتين.

 

وأضاف: سنتخذ كل الخطوات الممكنة لإطلاق سراح الرهائن، ووضع كل الظروف المواتية لوضع سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ونركز على ما يأتى في أعقاب هذا اليوم، وكيف يمكن تجاوز مرحلة للوصول إلى حل الدولتين من أجل دولة ديموقراطية إسرائيلية ودولة فلسطينية، كما يستحقون وكلى ثقة بأن الدبلوماسية الأمريكية قادرة على أن تحدث فرقا وتغيير الوضع الراهن.

وتابع: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والحرص على ألا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر، وليس هناك أى دولة قد تتساهل مع مجزرة مواطنيها ولذلك نقف مع إسرائيل باعتبارنا دولة ديموقراطية.

 







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غزة

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فلسطين

حل الدولتين




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