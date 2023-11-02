بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعاصمة الإدارية لمتابعة عددا من الملفات المختلفة للوزراء.

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعض المدارس لمتابعة العملية التعليمية، وذلك خلال افتتاح مجمع المدارس بـ "أرض القرية الكونية" بمدينة حدائق أكتوبر اليوم، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولى بعض النماذج للفصول بإحدى المدارس المُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وهى مدرسة "ويلز"، التي تحتوي على معمل للوسائط المتعددة، ومركز تصنيع، ومركزا آخر لتصميم الأزياء، يستفيد بها طلاب المدرسة، فضلًا عن المعامل والحجرات المُخصصة للأنشطة الأخرى المختلفة للطلاب.