بحضور 350 متقدما.. شباب القليوبية تنظم يوما مفتوحا للتوظيف بمركز شباب المنشية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ويرافقه الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف بالقليوبية من مركز شباب المنشية بإدارة بنها، والذى ينفذ من خلال إدارة الشباب بالمديرية وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وعدد من الشركات.

وأوضح الصبروط، للمشاركين مدى أهمية فعاليات الملتقى لما يقدمه من فرص عمل حقيقة للشباب، ويساعد على تحجيم نسبة البطالة، وانتعاش الاقتصاد الوطني بزيادة دائرة الانتاج، والتى تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على كيان الأسرة، بعدم اللجوء إلى الحصول على فرصة عمل بالبلدان المجاورة سواء العربية أو الأجنبية، وهذا ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى تنمية على قطاع الشباب وتقديم كافة السبل وأفضلها لاستثمار فى مستقبل الوطن، والمساهمة فى الحفاظ على أمن الدولة.

وتضمن فعاليات اليوم المفتوح فى حضور أيمن سعيد مسئول التوظيف بالمديرية، وعضو وحدة توظيف مصر بوزارة الشباب والرياضة، عمل مقابلات شخصية للباحثين عن عمل المتقدمين للوظيفة بإجمالي 350 شاب وفتاة، وذلك في إطار خلق فرص عمل للشباب وتعزيز الدور الخدمي لوزارة الشباب والرياضة والتصدي لظاهرة البطالة، وذلك بضم شباب فعال للاستفادة بقدراته في مجال العمل بهذه الشركات، والتي تناسب أعمار وقدرات الشباب الطامح في الحصول على وظيفة.

كما أن الملتقى وفر وظائف مثل مدير فرع، مدير أغذية طازجة، ومدير أغذية جافة، مشرف دليفر، مشرف كاشير، كاشير، محضر طلبات، موظف FMC، منسق ممرات، بائع مجمدات، بائع عطارة، بائع خضار وفاكهة، مشرف لحوم، بائع لحوم (افرنجي)، مشرف بقالة، بائع بقالة، موظف أمن، موظف نظافة، سائق فسبا خاص، كما توفر الوظائف مميزات من ضمنها فرص لترقية للمتميزين ودورات تدريبية، مع إتاحة الوظائف لجميع المؤهلات، مع وجود الخبرة وبدونها، ولا يزيد السن عن 40 عام، وتوفير تأمين طبى خاص، وعدد ساعات العمل 9 ساعات، بمرتبات مجزية.