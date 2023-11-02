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انطلاق أعمال المكتب الدائم لـ"المحامين العرب" بالأردن بعنوان "فلسطين القضية العادلة"

الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:13 م
انطلاق أعمال المكتب الدائم لـ"المحامين العرب" بالأردن بعنوان "فلسطين القضية العادلة" عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب
كتب محمد السيد الشاذلى

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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان ” فلسطين القضية العادلة”، وذلك بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تستمر أعمال المكتب الدائم للاتحاد لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر مناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ومجزرة مخيم جباليا، وسبل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

كما سيبحث الاجتماع الرفض العربي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتصفية قضيتهم.

وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام أعلن من قبل عن إدانته الكاملة للمذابح المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت المستشفى المعمداني، ومخيم جباليا بقطاع غزة، وكافة جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال.







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