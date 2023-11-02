الرئيسية تقارير مصرية النائب العام يستقبل وزير الشباب والرياضة الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:56 م وزير الشباب مع النائب العام كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لتهنئته على توليه منصب النائب العام. وقد رحب النائب العام بضيفه، الذى قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه. النائب العام وزير الرياضة تولى منصب النائب العام الشباب والرياضه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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