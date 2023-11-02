النائب العام يستقبل وزير الشباب والرياضة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لتهنئته على توليه منصب النائب العام.

وقد رحب النائب العام بضيفه، الذى قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.