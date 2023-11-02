اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لبائع لسرقته ربة منزل بالإكراه فى الإسكندرية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:10 م
المشدد 10 سنوات لبائع لسرقته ربة منزل بالإكراه فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "خ.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالاكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7982 لسنة 2023 جنايات، إلى أنه حال استقلال المجني عليها " ن.م.إ" ربة منزل دراجة بخارية توكتوك عند عودتها لمسكنها قام المتهم " خ.ح.م" بائع خضروات بإشهار سلاح أبيض مطوة مما بث الرعب في نفسها واستطاع سرقة مبلغ مالي منها وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.







أخبار الإسكندرية

عقوبة السرقة بالإكراه

سلاح أبيض

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم




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