الكويت تدعو لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف المجازر ضد الفلسطينيين

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دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأكد الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة خالد الصباح - كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الجمعية العامة تحت بند (مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان المعني بأنشطة المجلس) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الأربعاء إدانة دولة الكويت الشديدة للممارسات الإجرامية والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أصبحت جلية أمام المجتمع الدولي معتبرا تلك الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال إن الشعب الفلسطيني مازال يعاني ولفترة طويلة من الانتهاكات اللامحدودة وإقامة المستوطنات غير القانونية مشددا على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة لإيقاف هذه المجازر مشيرا إلى أن الكويت تؤكد ضرورة الامتثال لجميع القوانين والأعراف الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني في الحروب والنزاعات المسلحة.

ولفت إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا نحو التصدي للتحديات التي تواجه العمل المتعدد الأطراف وفي مقدمة ذلك منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة لضمان تحقيق وحماية حقوق الإنسان مؤكدا حرص الكويت على مواصلة دورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



واعتبر الالتزام الوطني بمراعاة حقوق الإنسان مقياسا معاصرا لتقدم المجتمعات والدول فيما أكد أن ميثاق الأمم المتحدة يؤدي دورا مهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ويدمج هذه المبادئ في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.



ولفت في هذا الصدد إلى بعض مواد دستور دولة الكويت التي تنص على احترام حقوق الإنسان بجميع جوانبه اتساقا مع القوانين الدولية ذات الصلة بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن دستور الكويت يؤكد كذلك احترام حقوق الإنسان وصونها ويرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ويكفل لجميع فئات المجتمع الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية.



وفي الختام قال الملحق الدبلوماسي خالد الصباح إن الكويت تؤكد أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتبار السلام جزءا رئيسيا لا يتجزأ من حقوق الإنسان موضحا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لبناء عالم أكثر استدامة.