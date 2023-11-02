وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، رداً على سؤال حول ما إذا كانت زيارة الرئيس الفلسطيني لروسيا لا تزال قائمة:" قلنا إن هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الصعب الآن الحديث عن موعد محدد لأسباب واضحة فى الشرق الأوسط"، لافتا إلى أنه سيتم التوافق على الزيارة لاحقا.