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القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى في عدد من المستوطنات الإسرائيلية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:29 م
القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى في عدد من المستوطنات الإسرائيلية إسرائيل
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صفارات الإنذار تدوى في عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وفى وقت سابق أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.

 







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