القاهرة الإخبارية: حزب الله يعلن قصفه 19 موقعا إسرائيليا فى وقت واحد

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حزب الله أعلن قصفه 19 موقعا إسرائيليا في وقت واحد.

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن لبنان مع خيار السلام، معتبرا أن قرار الحرب فى يد اسرائيل، مستنكرا العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تمس الوطن، معتبرا أن كل هذه الأمور هي عناوين عريضة بعهدة المجتمع الدولي الساكت عن الحق - على حد تعبيره.

وأضاف ميقاتي - في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم - "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.