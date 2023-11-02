القائم بأعمال السفارة الصينية: نقدر دور مصر فى تعزيز السلام بالشرق الأوسط

كتبت رباب فتحى

قال تشانج تاو القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، إن التعاون الصيني المصري حقق خلال 10 سنوات بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013 إنجازات كبيرة تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.



تشانج تاو

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس، أن الصين عكفت طوال هذا العقد على تعزيز الاستثمارات ودعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكدا أن هناك مجال واسع لزيادة التعاون بين الجانبين.

وتابع أنه علينا تعزيز التعاون والتنمية في المنطقة، معربا عن تقدير الصين لدور مصر في تعزيز السلام في الشرق الأوسط.



القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة إ

واستعرض القائم بالأعمال بعض الإنجازات، وقال إنه على سبيل المثال، تعاون الجانب الصيني مع مصر لبناء أكبر برج فى أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء السكك الحديدية خط العاشر من رمضان وإطلاق القمر الصناعي، مشيرا إلى أن بكين ستتعاون مع القاهرة في إطلاق القمر الاستطلاعي نهاية العام.

وأشار إلى أن الصين ومصر تعاونتا في إنشاء أكبر مخزن لتخزين اللقاحات وأكبر مصنع الألياف الزجاجية، لافتا إلى أن الشركات الصينية تعاونت مع مصر في بناء الموانئ وتم إنشاء ميناء ابو قير هذا العام.

وأضاف أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى حضر منتدى الحزام والطريق ممثلا للقيادة المصرية والتقى الرئيس الصيني وأجرى الجانبان تبادلا عميق واستعرضا المنجزات.



تشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة إ

وقال إن مصر نجحت مصر في إصدار سندات باندا بـ500 مليون دولار، معتبرا أن هذا سيساعد مصر على التحول للاقتصاد الأخضر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الديون من أجل التنمية بين البلدين، وأكد أن هذه المرة الأولى التى تجري فيها الصين هذه الخطوة مع الدول الأجنبية، واعتبر أن هذا يعكس مدى قرب العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات التعاون مع الشركات الصينية والمصرية، منها مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف المجالات والتوقيع على الاتفاقية الإطارية لإنتاج الزجاج وأخرى مع وزارة الطيران المدني.



مؤتمر

وقال إن هناك ضرورة لتبادل الدعم والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التى تهم البلدين ونحن ندعم مصر بثبات جهود الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.

وأضاف أنه علينا تعميق الموائمة الاستراتيجية بين البلدين ونشجع الشركات الصينية للاستثمار في مصر كما نرحب دخول المنتجات المصرية الممتازة إلى السوق الصينية حرصا لتقاسم المنفعة والتكنولوجيا والتقنيات لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الهيدروجين الاخضر والطاقات المتجددة والفضاء والتنمية الزراعية والذكاء الاصطناعي والصحة العامة وغيرها من مجالات التعاون.

وأكد أن بلاده ستدعم مصر في مجال الاستثمار والتمويل وندعم البنك الصيني في فتح فرع في مصر مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري ينسق مع الجانب الصيني.

وتقدم بالتهاني لانضمام مصر لبريكس وأكد أن بلاده على استعداد لدعم دخول ودور مصر في المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للحفاظ على العدالة والانصاف للدول النامية.

ونحرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم وكذلك الآثار والسياحة وتجاوز الرحلات المباشرة أرقام ما قبل الجائحة

وأعلن أن الرحلات المباشرة بين القاهرة وشنغاي ستبدأ في 16 نوفمبر وأكد بذل الجهود لزيادة عدد السائحين إلى مصر.