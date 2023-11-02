الصحة العالمية: سجلنا 200 استهداف للمنشآت الصحية في قطاع غزة

إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد المندري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، حيث خرجت 15 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى، إلا أن البقية تعمل بطاقة جزئية.

أضاف المندري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن عدد كبير من مستشفيات غزة تخطت الطاقة الاستيعابية بواقع 180%، كما خرج 51 مركزا تابع لوزارة الصحة ومنظمة الأونروا من أصل 71 مركزا، مشيرا إلى نقص الوقود ما يهدد إغلاق عدد كبير من المستشفيات وهو ما ينعكس بالمخاطر على حياة المرضى المهددين بالخطر لاسيما الذين يقبعون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشار إلى وجود 130 طفل تحت أجهزة التنفس الصناعي مهددون بالموت حال انقطاع الكهرباء، و1000 مريض يعانون من الفشل الكلوي مهددون من عدم الحصول على الخدمات، وكذلك عدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان والأمراض غير السارية والمعدية الأخرى، متابعا: "هناك مستشفيات مهدده بالقصف الإسرائيلي، وهذه المستشفيات تأوي مئات المرضى ومئات الآلاف من اللاجئين الذين يلجئون إليها كأماكن آمنة، لكن للأسف يد العدوان والعبث تطالب هذه الأماكن الآمنة، ولاسيما وأن استهداف الأماكن الصحية طالت 480 شخصا من الضحايا، كما أن عدد القتلى تجاوز 10000 شخصا في غزة فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 20 ألفا".

وأردف: "الأونروا سجلت قتل 70 فردا من طواقمها العاملة في الميدان، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي والقيم والمبادئ الدولية، ونحن سجلنا أكثر من 200 استهداف للمنشآت الصحية في قطاع غزة، كما أن انقطاع مياه الشرب والكهرباء عن قطاع غزة يهدد بكارثة وبائية، ومصر تقدمت بالكثير من المبادرات الجيدة لتقديم العناية اللازمة طبيا للفلسطينيين".