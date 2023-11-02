الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبر

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.. وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبرالخميس، 02 نوفمبر 2023 07:31 م
وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة