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الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبر

الخميس، 02 نوفمبر 2023 07:31 م
الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبر وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.. وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
 
 
 






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