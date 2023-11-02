الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبر

كتب محمود عبد الراضي

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.. وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.